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【Apple】Apple曾計劃與Apple Arcade平台推雲端遊戲服務　至今仍未落實

科技 14:17 2021/10/19

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有消息人士指，蘋果（Apple）亦曾考慮在Apple Arcade平台推出雲遊戲服務，但目前該公司已經放棄計劃。

隨著微軟（Microsoft）、英偉達（NVIDIA）及Google等科企陸續推出雲端遊戲平台，雲端遊戲市場規模正在不斷增加。最近有消息人士指出，蘋果（Apple）亦曾考慮在Apple Arcade平台推出雲遊戲服務，但目前該公司已經放棄計劃。

＜＜【Apple Music】傳Apple Music將登陸PS5平台　用戶發現音樂功能選項

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近日，彭博社記者Mark Gurman對外透露，Apple有意與Apple Arcade一同推出雲端遊戲服務平台，讓玩家可跨裝置利用手機、平板等設備遊玩遊戲。不過Mark Gurman指出，由於Apple Arcade服務與其他雲遊戲服務不同，Apple Arcade平台依靠其設備上原生運行的遊戲，而並透過雲端來運行。

此外，目前Apple僅在iOS系統、Mac及Apple TV裝置提供Apple Arcade服務，並未有開放予Android平台，即代表Apple在遊戲方面要求具備一定硬件運算效能，或成為Apple至今仍未落實有關項目的其中一項原因。

責任編輯：李寶如

 

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