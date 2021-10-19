【輝瑞疫苗】向加拿大申兒童接種授權 配方與成人不同

隨著各國成人疫苗接種率提升，多個國家陸續考慮為兒童接種。輝瑞公司正式向加拿大衛生部申請，批准為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。輝瑞公司表示，兒童接種劑量約為成人劑量的3分之1。加拿大當局表示，兒童接種的輝瑞疫苗配方有所改變。

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輝瑞（Pfizer）藥廠向加拿大正式提交申請，批准為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，此舉令輝瑞成首個向加拿大當局申請兒童接種授權的生產商。一旦監管機構批准，加拿大供應商或需採購足夠疫苗劑量為兒童接種。據悉，兒童疫苗接種劑量約為成人，和12歲或以上青少年劑量的3分之1。

輝瑞至今已為加拿大供應逾4,600萬劑疫苗，聯邦及省份政府的數據顯示，加拿大有足夠劑量為5至11歲兒童接種。惟加拿大首席公共衛生官Theresa Tam表示，不建議直接從儲備劑量中簡單取出較少劑量接種。她上周五（15日）表示，已從輝瑞公司了解兒童疫苗配方有所改變，為新一代配方，因此需要監管機構再作審查。

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輝瑞公司本月初已向加拿大衛生部，提交兒童接種疫苗的臨床試驗數據。輝瑞表示，結果與16至25歲人士結果相若。

加拿大衛生部發表聲明表示，將對提交的資料作獨立和徹底的科學審查，當局只會在疫苗好處大於風險時候才會批准授權。衛生部預料，未來將審查更多來自輝瑞及其他疫苗製造商的不同年齡層實驗數據。

據悉，輝瑞公司亦針對6個月大嬰兒進行測試，5歲以下兒童數據料最快在今年年底公布。

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責任編輯：李俊儀