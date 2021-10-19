【新冠疫苗】美FDA擬准民眾打加強劑可溝針

美國正展開新冠疫苗加強劑接種計劃。多間美媒報道指，美國食藥局（FDA）有意容許民眾接種加強劑時「溝針」，可混合接種不同生産商製造的新冠疫苗。據悉，FDA專家委員會更支持批准使用Moderna及強生的新冠疫苗加強劑。

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美國FDA於9月批准完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的特定人群，包括65歲及以上長者及於高危環境工作的群體接種輝瑞疫苗加強劑。

《紐約時報》、《華盛頓郵報》等多間美媒引述政府消息人士指，FDA料最快於周三（20日）宣布批准「溝針」的消息。民眾可選擇接種來自與首劑或次劑疫苗不同生産商的加強劑，例如民眾首劑是接種強生（Johnson & Johnson）的單劑式疫苗，就可接種輝瑞疫苗加強劑。

據悉，FDA同日會批准Moderna及強生加強劑。但FDA沒有作出回應。

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美媒引述美國政府資助的一項試驗初步結果指，「溝針」產生的抗體水平會與接種同款疫苗看齊，甚至可產生較多的抗體。

FDA上周五（15日）舉行的會議也有提及上述發現，專家委員會仍未正式投票表決，但很多成員都贊成「溝針」。

《華盛頓郵報》引述一名聯邦政府官員指，民眾通常應該避免「溝針」。但當局考慮到部分療養院友未必可接種與首劑疫苗屬同一生産商的加強劑，而且有部分人接種輝瑞及Moderna等mRNA技術疫苗後或產生不良反應，所以計劃放寬「溝針」。

但FDA仍在考慮「溝針」的應用範圍，包括應否批准廣泛人口「溝針」，以及是否容許民眾選擇「溝針」接種哪一款疫苗作加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲