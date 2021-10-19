【亞馬遜】應對聖誕旺季　亞馬遜高薪金聘臨時工

▲ 亞馬遜高薪金聘臨時工（法新社圖片）

亞馬遜於10月18日表示因應聖誕節旺季需求增加，將會僱用15萬臨時工，為即將來臨的聖誕節做準備。去年的聖誕節前，亞馬遜也僱用10萬美國工人，以滿足勞動力的需求。

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季節性職位的薪酬將包括高達3,000美元（約23,335港元）的簽約獎金和每小時3美元（約23.3港元）的額外獎金，額外獎金的數量取決於工作時數。

亞馬遜表示，季節性工作空缺數量較多的州份，包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、伊利諾伊州。

亞馬遜在英國，也以高薪吸引勞動力，在聖誕節的到來前，將在英國開放2萬個職位。並提供高達3,000英鎊（約32,125港元）的一次性獎金。以吸引勞動力需求高的英國地區的員工。

在最新的亞馬遜招聘活動中，為埃克塞特（Exeter)倉庫等地點的全職員工提供 3,000英鎊（約32,125港元）的獎金，而在彼得堡，為新的臨時和長期員工提供 1,500英鎊（約16,064港元）的簽約獎金。臨時職位的起薪最低為每小時10英鎊（約107港元）。

但亞馬遜的高薪金也使許多小企業擔憂，英國獨立零售商協會行政總裁Andrew Goodacre表示，對亞馬遜等大公司煽動的工資通脹加快和獎金支付上升水平感到擔憂。會使到許多小企業無法負擔這樣工資，不能僱用到足夠的工人。

亞馬遜在英國和美國同時面臨工作條件惡劣的指控。一位在亞馬遜網站工作多年的倉庫工人告訴BBC新聞，這不是第一次提供獎勵，讓工作多年的員工感到被低估，因為他們正在培訓比他們賺更多錢的人。

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責任編輯：陳明俊