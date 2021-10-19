【航空自救】國泰航空9月客運業務略改善　惟運力僅得疫情前13%

▲ 貨運巿場表現強勁，香港及若干東南亞市場於9月份更錄得破紀錄收益。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，航空公司繼續大幅削減運力。國泰航空公布9 月份共載客超過13.1萬人次，較去年同期增加180%，但仍較 2019年9 月跌 94.6%。

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國泰航空公布9月份的客、貨運量數據。客運方面，多項數據去年同期有大幅改善，但仍然遠低於疫情爆發前的2019年水平。收入乘客千米數按年上升超過158%，但與2019 年9月相比減少92.1%；乘客運載率則上升20.9個百分點至 45.8%。以可用座位千米數計算的運力雖增加40.4%，惟仍較2019年同月下跌87.4%。

國泰航空客運顧客及商務總裁林紹波表示：「9 月份的客運業務表現延續上月的走勢，錄得輕微改善，每日平均接載人次與8月的水平相近，於9月17日更接載了6,562名乘客，是2020年3月底以來的單日新高。儘管如此，相對於2019年9月的疫情前水平，我們僅營運約13%的客運運力。」

他認為，中國內地留學生的出行需求，繼續推動客運業務。其次，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。然而，在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

貨運需求強勁 香港等市場收益破紀錄

至於貨運方面，踏入傳統貨運旺季，貨運需求持續增長。國泰航空於9月份全面運作貨機機隊，並調配較8月多20%的只載貨客機航班，以滿足強勁需求。

國泰航空在9月份的整體載貨量按月增加5%至130,997公噸。貨運巿場表現強勁，香港及若干東南亞市場於9月份更錄得破紀錄收益。該企預計貨運需求持續暢旺，除受運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激了補給庫存的需求。

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責任編輯：葉泳珊