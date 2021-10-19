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今日推介比亞迪｜汽車股走強 分析追揸沽部署

股市 13:00 2021/10/19

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恒生指數中午收報25708點，升298點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介比亞迪 （01211） ，另亦會分析吉利 （00175） 、敏實 （00425） 、理想汽車 （02015） 、長汽 （02333） 、小鵬汽車 （09868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫《ET午市精點》港股續升破保力加頂 新舊經濟齊部署【按此】*

*重溫《ET開市直擊》港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？【按此】*

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港股 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 敏實集團（00425） 理想汽車—W（02015） 長城汽車（02333） 小鵬汽車－W（09868） 石鏡泉

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