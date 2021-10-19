美國最有錢一成人持有近9成美股 疫情期間照賺錢

新冠肺炎疫情不止衝擊全球社會，更改變經濟生態。美國政府最新數據顯示，新冠肺炎疫情期間，美國最富有的一成民眾持有當地89%股票，創下歷史新高，進一步突顯美國財富分配不平等。當中最有錢的1%民眾在疫情爆發時，增加超過6.5萬億美元（約50.7萬億港元）的股票及基金持有權。

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美國聯儲局（Fed）公布最新數據，顯示新冠疫情期間，當地財富分配不均現象愈趨嚴重，當中最富有的一成民眾持有89%股票及基金持有權，數字創有紀錄以來的歷史新高。而餘下9成民眾持有11%私人股票，較疫情爆發前所持有的12%比例為少。

此外，最富有的1%民眾在新冠疫情，從股票及基金持有權獲利超過6.5萬億美元（約50.7萬億港元），但9成民眾合計只增加1.2萬億美元（約9.36萬億港元）股票資產。

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美國股市自去年1月以來至今升幅達4成，屬新冠疫情期間、美國民眾創造財產主要來源。Fed數據顯示，最富有的1%民眾的總財富增加32%，創歷史新高；在一年半以來，他們有70%財富增長來自股票。

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責任編輯：郭麗明