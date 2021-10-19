【國泰293】國泰航空上月載客逾13萬人次　載貨量疫情以來新高

▲ 【國泰293】國泰航空上月載客逾13萬人次 載貨量疫情爆發以來新高

國泰航空 （00293） 公布9月客貨運表現，載貨量創疫情爆發以來的單月新高，但客運表現仍然疲弱。國泰航空上月載客13.2萬人次，按年回升1.8倍，但較兩年前仍少94.6%。國泰航空9月每日平均接載人次與 8 月的水平相近，客運運力相當於疫情前約13%，而月內乘客運載率達45.8%，上升20.9個百分點。

國泰指出，中國內地留學生的出行需求，繼續推動客運業務。月初，前往美國的留學生需求較為殷切，其後來自香港及內地留學生前往英國的需求則逐步提升。其次，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動 力。另一方面，在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

國泰削年底客運運力指標約一半，詳見【下一頁】

首9個月計，國泰載客人次較去年同期減少 89.4%，運力下跌 71.7%

香港及部分東南亞市場收益破紀錄

貨運方面，上月載貨量達13.1萬公噸，按年增19.7%，是自新冠肺炎疫情爆發以來的單月新高，但較疫情前少24.1%；貨運運力約70%，運載率按年上升3.8個百分點至79.7%。

國泰指，各貨運巿場均表現強勁，香港及若干東南亞市場於 9 月份更錄得破紀錄收益。國泰的包機、「貨運客機」及為優先處理貨物而設的 Priority LIFT 服務，廣受顧客歡迎。

首9個月計，載貨量較去年同期下跌 5.5%，運力下跌 17.8%。

展望未來，顧客及商務總裁林紹波表示，客運方面，前往倫敦的留學生需求持續至 10 月上旬，公司會繼續注視多個市場，尤其是美國，放寬旅客入境檢疫限制的安排；貨運方面，公司預計貨運需求持續暢旺，除受運送全新消費品帶動外，在物流供 應鏈持續緊張下，亦刺激了補給庫存的需求。

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