【機迷熱話】PS5美國銷量首度超越Switch遊戲主機　至今售出逾1000萬部

▲ 索尼（Sony）PS5遊戲主機銷量成功超越Switch，成為目前美國最暢銷的遊戲主機。

任天堂（Nintendo）的Switch遊戲主機風靡全球，曾經創下連續33個月美國最暢銷的遊戲主機紀錄。不過最近有報道指，在本年9月份，索尼（Sony）推出的PS5遊戲主機銷量成功超越Switch，成為目前美國最暢銷的遊戲主機。

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據美國市場調查機構The NPD Group數據顯示，在本年9月份期間，PS5在美國的銷量持續強勁，更成功打破Switch紀錄，成為美國地區最暢銷的遊戲主機。目前PS5已成為Sony旗下銷售增長速度最快的遊戲主機，至今累計銷量逾1000萬部。另一方面， Switch遊戲機自2017年推出以來，累計銷售量為8900萬部。

數據也指出，今年9月份美國遊戲主機銷售額為4.12億美元（約32.05億港元），較去年同期增加49%。而今年1至9月期間硬件銷售額為34億美元（約264億港元），同樣較去年同期增長49%。由於疫情及宅經濟等因素帶動，成功推動電子遊戲業發展。目前為止，今年電子遊戲行業銷售額已達到423億美元（約3,290億港元），較去年同期上升12%。

責任編輯：李寶如