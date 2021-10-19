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諾貝爾經濟學獎的新變化

宏觀解讀 12:14 2021/10/19

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2021年諾貝爾經濟學獎最終分別授予戴維•卡德（David Card）、吉多•W•因本斯（Guido W. Imbens）以及約書亞•安格裏斯特(Josh Angrist) 三位經濟學家，以表揚他們在勞動經濟學實證方法研究和因果分析方法論上作出的突出貢獻。

實驗經濟學和實踐貢獻近年來備受重視。近幾年來，諾貝爾經濟學家獎均是授予在實驗經濟學領域作出巨大貢獻的經濟學家，反映了實驗經濟學備受社會的重視。一個主要原因是，實驗經濟學能夠通過更加可靠而且真實的因果分析，針對廣泛的社會問題提供更加有效的政策建議。無論是卡德，安格裏斯特還是因本斯，三位經濟學家均是通過自然實驗法、雙重差分模型或改進後的非實驗性數據應用於微觀經濟學中的具體領域中（如就業、教育、醫療、反恐、政策效果以及移民研究），從而爲解决社會廣泛的複雜問題提供了更可靠的因果分析與經驗證據。

經濟學更需要批判精神。三位經濟學家的學術追求均反映批判性精神對學術創新的重要性。一直以來，在主流經濟學中，經驗微觀經濟學領域長期沒有受到足夠重視。三位新晉諾貝爾獲得者的學術貢獻幫助了經驗微觀經濟學從傳統經濟學已有結論的束縛中成功解脫出來。不論從卡德，安格裏斯特還是因本斯的個人學術生涯中，我們都可以看到他們每次通過豐富的實證結果和嚴密的因果分析成功推翻來自主流經濟學界的不同質疑。這實際上反映了現今經濟學界需要更多具有批判性精神和創新精神的經濟學家，在質疑傳統經濟學的固有結論基礎上，新一代的經濟學家需要通過大膽的實證創新和小心的因果求證引領經濟學邁向更加多元化的發展方向。

作爲後發學術重地，中國經濟學研究很容易受到傳統經濟學既有框架的影響。這使得中國的經濟學者無論於宏觀還是微觀領域中都在追求完美數學模型的假定空間裏愈走愈窄。如何掙脫教條主義的束縛、突破象牙塔的約束，從而結合中國實際情况創造性的發展中國的實驗經濟學，爲中國存在的廣泛性社會問題提供實證幫助，將是中國經濟學者的學術使命。現時現實世界的背景是百年未有之大變局，變化無時無刻不在發生，對傳統理論、經驗思維的衝擊廣泛存在並不斷增强。對於中國經濟的學術研究和政策制定而言，掌握數據、尊重事實、走出思維定式，才是在亂局中開新局的最優選擇。

撰文 : 程實 工銀國際席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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