【電動車】中電延長電動車充電站免費充電服務至2022年底　研電動公共交通工具試驗計劃

▲ 中華電力在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站

中電控股 （00002） 旗下中華電力宣布，延長轄下電動車充電站的免費充電服務至2022年底，繼續為電動車駕駛人士提供可靠便利的免費充電服務，以配合政府推動電動車普及化的政策。

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中華電力總裁蔣東強先生表示，為應對氣候變化，中華電力致力於2050年底前實現整個價值鏈淨零溫室氣體排放，支持香港於2050年前實現碳中和的目標，而推動綠色駕駛是當中重要的一環，為配合政府於《香港電動車普及化路線圖》所訂的長遠政策目標及計劃，中華電力正與政府及私營界別合作研究電動公共交通工具的試驗計劃。

目前，中華電力在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。駕駛人士可以下載中電手機應用程式及瀏覽中華電力網站（http：//clp.to/ev），查看就近的充電站位置、各個充電站的使用狀況及最新消息，方便駕駛人士尋找合適的電動車充電站。

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中華電力「智易充2.0」電動車充電支援服務自去年11月推出至今，已接獲超過420份來自私人大廈業主及屋苑管理公司的申請，涵蓋約11.2萬個停車位。中華電力已為約93%申請者免費作初步供電評估，並就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供專業意見，以推動有意申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」的合資格私人屋苑及住宅大廈在停車位增設電動車充電基礎設施。

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