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美國NBA重新開放球迷入場 今季預計100億美元收益

環球社會熱點 12:08 2021/10/19

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新冠肺炎疫情爆發後，眾多體育賽事被迫停擺，或是閉門作賽。經過上季因疫情被迫縮水的球季後，美國國家籃球協會（NBA）再次恢復正常賽程，並準備全面迎接球迷入場觀賽。NBA預計，今季聯盟的收益可能達100億美元。

涉詐騙400萬醫療保險 18名前NBA球員被捕 【下一頁】

雖然美國疫情仍然存在，但疫苗接種率高企，眾多防疫限制放寬，包括體育賽事觀眾人數限制。美國NBA將於當地時間周二（19日）展開新一季，不再是縮水球季，會是完整82場常規賽的球季。與上季縮水球季不同，今季NBA將完全開放球迷入場。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示，今季預計收益可達100億美元（約777.86億港元），較已公布收益最近兩個賽季上升不少。NBA的18至19賽季收益為88億美元（約684.51億港元），19至20賽季稍跌至83億美元（約645.62億港元）。

【美國疫情】公鹿NBA奪冠遊行爆疫 威斯康星確診急升 【下一頁】

20至21賽季的收益尚未公布，但蕭華指出去季的收益跌幅較預期40%少，約下跌35%。蕭華表示，疫情導致聯盟損失不少，但聯盟將繼續以長期經營為目標，並持續發展。

據美國傳媒CNBC估計，媒體相關收益料佔20億美元（約155.57億港元），與微軟（Microsoft）﹑州立農業（State Farm）及Google的企業合作，亦為NBA帶來14.6億美元（約113.57億港元）的贊助收益。

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責任編輯：吳漢培

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