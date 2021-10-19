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【疫後新常態】 美國運通推行「Amex Flex」　每年有4周工作不限地點

商業 12:15 2021/10/19

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美國運通將會為旗下超過6.3萬名員工，推行「Amex Flex」的工作模式。（法新社圖片）

疫情改變不少人的工作模式，美國運通（American Express，美：AXP）宣布容許員工每年可有4星期，任意決定工作地點，甚至是離開其所屬國家。

【疫市營商】LOG-ON海港城店面積超過6.600平方呎　5個專區涵蓋美妝、家居、露營、健身及防疫產品（多圖）

綜合外電報道，美國運通將會為旗下超過6.3萬名員工，推行「Amex Flex」的工作模式。３個工作選項包括在辦公室工作、遠程工作，或採用混合工作模式。每年甚至有4星期，員工可以在任何地方工作，當中15天甚至可以離開其所屬國家。

該企的新工作模式最早將於明年1月25日生效。選擇在辦公室工作的員工，每周需要在辦公室4至5天；而混合工作模式則需要留在辦公室1至3天。美國運通內的部門及團隊，可以自行決定哪種工作安排最為合適。據今年較早前的一項調查數據顯示，美國運通有近 20% 的員工希望全面遠程工作。

美國運通董事長兼行政總裁Stephen J. Squeri 在網誌上解釋新的工作模式，他認為辦公室不再是唯一的地方，可讓大多數同事可以有效完成工作。他期望在遠程工作的基礎上再進一步，包括如何提升效率，可以更靈活地管理工作和個人生活。

除了美國運通外，花旗是另一間金融企業正積極地執行新的疫後工作模式。花旗行政總裁 Jane Fraser決定，員工需要在辦公室至少2天，但他們可以自行決定日程。她又在訪問中提到，即使使用混合工作模式，員工的生產力仍然維持穩定。

【辦公空間】混合工作模式需求熱烈　靈活辦公空間營運商IWG新中心落戶海濱匯

【ESG】3M香港今年內實行彈性工作模式　員工自行決定工作地點

責任編輯：葉泳珊

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