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【ET午市精點】港股續升 破保力加頂 新舊經濟齊部署（附Time Code）

股市 12:30 2021/10/19

分享：

港股延續上日升勢，高開後升幅進一步擴大，大市高位更上過25800點水平。恒指中午收報25708點，升298點或1.1%；多隻新經濟股造好，帶動科指跑贏大市，中午收報6466點，升2.2%。港股走勢繼續向好？信誠證券聯席董事張智威於《ET午市精點》為你分析。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3084938/

Time code

00：12 - 港股市況速報
00：48 - 恒指突破50天線 升穿保力加通道頂
02：02 - 新經濟股升勢凌厲 特別看好兩隻股份
03：46 - 股票分析：騰訊 （00700） 逆市向下 500元關口前止步
04：47 - 環球加息氣氛及跨境理財通啟動 本地銀行股偏軟
06：09 - 安踏 （02020） 第三季銷售數據差 被多間大行唱淡
09：39 - 股票推介：中海外 （00688）
10：32 - 港股早市速報


*重溫今早《ET開市直擊》港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code）*

Time code

00：00 - 大市焦點 恒指下一站睇26000點？ 

01：01 - 外圍市況速覽　蘋果公布業績先跌後回升

01：42 - 港股ADR表現

02：04 - 亞太外圍早段市況速報

02：32 - 英國或成為疫情後第一個加息發達國家？美國會跟隨步伐？

06：07 - 未來半年環球政策暫偏向寬鬆 美股前景偏正面

07：22 - 供應鏈未來幾季受中國限電因素影響

08：09 - 首隻比特幣期貨ETF今晚掛牌　Bitcoin值得睇高一線？

10：41 - 上日港股市況

11：56 - 上日恒指解讀　即使破26000點仍未確認升勢？

14：08 - 內地房地產、限電憂慮仍未消除　

16：16 - 觀眾問股：恒指年底目標睇幾多？低位尚未出現？

17：16 - 中共昨召開六中全會　對市場有咩影響？

19：35 - 港股開市前市況速報

20：12 - ET個股推介：中國鋁業  （02600）

21：28 - 體育用品股受惠雙十一？談李寧  （02331）  、安踏體育（二百）  （2020）

24：55 - 觀眾問股：李寧  （02331）  現價買上升空間幾多？

26：18 - 航運股大升係見頂定季節性波動？太平洋航運  （02343）  睇高一線？

30：43 - 觀眾問股：中遠海控  （01919）  現價位可買入？

31：36 - 港股早段市況速報

32：38 - 觀眾問股：中國平安  （02318）  現時應止蝕？可換馬醫藥股？

36：25 - 觀眾問股：內銀股可長線持貨收息？談建設銀行  （00939）  、工商銀行  （01398）

39：07 - 新能源汽車板塊可睇高一線？比亞迪  （01211）  係咪買入時機？

43：24 - 獨家消息：傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展

43：55 - 觀眾問股：洛陽鉬業  （03993）  短期上望空間？

45：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業  （01772）  走勢點睇？

47：13 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩  （09626）  升逾一成幾時沽？

48：27 - 觀眾問股：置富產業信託  （00778）  中長線收息前景？

50：20 - 觀眾問股：銀河娛樂  （00027）  可重上高位？

52：20 - 觀眾問股：信義玻璃  （00868）  受惠新能源？值得追入？

53：44 - 觀眾問股：福萊特玻璃  （06865）  升勢無以為繼？

55：06 - 觀眾問股：吉利汽車  （00175）  前景點睇？

56：06 - 觀眾問股：中升控股  （00881）  短綫點睇？

57：55 - 點解新能源車銷情好會特別利好4S股？

58：56 - 觀眾問股：南方航空  （01055）  4.5買入繼續持貨？

01 ：00：22 - 觀眾問股：；中芯國際  （00981）  可中長線持有？

01 ：01：27 - 港股早段市況速報　創科、美團、友邦撐大市

01 ：02：20 - 恒指短綫睇好26000？

01 ：03：03 - 財經日誌提提你

欄名 : ET午市精點

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