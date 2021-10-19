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【異動股】經營困難需出售主題公園 海昌海洋公園股價反彈或難持久？

股樓投資 16:44 2021/10/19

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昨日復牌急升後又回落的海昌海洋公園 （02255） ，今日股價未有起色，一度跌近5%。早前海昌海洋公園公布，正在協議出售4個主題公園100%股權及鄭州項目公司的66%股權，買方為亞洲私募股權基金MBKPartners，作價約65.3億元人民幣，預期出售將帶來稅前盈利10.3億元人民幣。內地媒體報道，雙方未來將探索在上海海昌海洋公園參與投資的可能性。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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出售反映公司將在嘗試往輕資產的策略出發，不過由於海昌近年資金緊張，資產負債率由2016年的54%增加至今年上半年的82.3%，加上疫情影響收入，今年上半年公司收入13.2億元人民幣，錄得虧損2.77億元人民幣，按年增加七成，因此出售所得的資金預計很大部分將用於營運及擴建。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

私募股權基金 疫情 復牌 異動股 經濟 海洋公園 亞洲 上海

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