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特朗普起訴眾議院調查委員會 阻查國會山莊暴亂

環球社會熱點 12:29 2021/10/19

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美國前總統特朗普支持者今年年初不滿去年大選結果，非法闖入國會山莊引發暴動。事後，美國國會就事件展開調查，特朗普成為最大對象。特朗普的法律團隊周一向美國法院提出訴訟，試圖阻止美國眾議院特別委員會調查國會暴動。特朗普表示，需避免自己美國總統任期內秘密洩露。

特朗普跌出福布斯富豪榜 25年來首次 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）律師周一（18日）向華盛頓特區地區法院提交長達26頁的起訴書，正式起訴特別調查委員會和國家檔案局（National Archives）。起訴書形容，委員會的調查是一次無理取鬧的非法資料搜集。

律師團隊認為，眾議院特別委員會沒有真正的立法目的，但卻認為自身已獲得免費通行證，可以要求一套全面的文件和記錄。

特朗普稱其擁有行政特權，要求聯邦法官頒布禁令，阻止檔案局向委員會提交任何材料，並令委員要求無效。特朗普團隊亦要求法院頒布命令，檔案局向國會移交文件前，特朗普律師團隊可對全面審查，再向國會委員會公開內容。美國政治網站Politico估計，過程需時或長達數年。

前白宮發言人新書爆料 特朗普視約翰遜為靈魂伴侶 【下一頁】

國家檔案局早前曾表示，將在11月12日將秘密記錄文件移交國會，即特朗普僅得數周時間說服法院頒布命令限制國家檔案局。檔案管理員費列羅（David Ferriero）上周曾表示，與司法部和白宮磋商後認為，特別委員會應該收到所要求的文件。特朗普表示，特別委員會對文件內容要求過於廣泛以致違憲。

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責任編輯：李俊儀

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