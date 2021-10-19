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【券商點睇】玻璃庫存出現拐點 消費建材陸續漲價

股樓投資 16:16 2021/10/19

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過去一周，建材板塊表現不濟。以A股計，中信建材板塊指數下跌0.6%，而滬深300指數則無平跌，主要因水泥板塊受到周期整體回調影響較大。

【阿里巴巴 9988】 紫光集團破產重組 傳阿里巴巴有份競標參與，請按【見下頁

根據卓創資訊，本周全國玻璃企業庫存較上一周縮減156萬重量箱，結束了持續2個多月累積加庫存的局面，「十一」後降價去庫存取得一定成效。此外，沙河地區所有的玻璃生產企業限產20%至今年底，供給端邊際收緊。同時，由於純堿、燃料成本的持續上漲，高成本壓力下預計未來企業仍以挺價為主，且行業利潤空間或進一步收窄。

【延伸閱讀】名家論市：興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊，請按【見下頁

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另一方面，隨着地方政府相繼介入恒大（03333）項目、並表態要保證交付，預計地產鏈資金風險或逐步化解。東方證券認為，旺季中被壓制的竣工需求或延遲到年底釋放，向淡季不淡演繹。近期防水、塗料、瓷磚等行業陸續發布調價通知，漲價原因除了原材料成本提升外，「能耗雙控」下產能受限也是重要因素，特別是高能耗的瓷磚行業，但調價範圍大部分以經銷商渠道為主，對地產客戶的傳導效果，後續仍有待觀察。

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記者：林衛

建材水泥股 板塊 A股

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