【小米造車】雷軍：小米汽車2024年上半年量產、「做車不是為出風頭」　小米股價彈5%

▲ 小米雷軍指，現時電動車已從機械產業轉變為信息產業，加上有同行都已經在做，小米不做就會被淘汰。

小米 （01810） 召開投資者會議，小米董事長雷軍公佈，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車於2024年上半年正式量產。雷軍表示，做汽車業務並不是為「出風頭」，現時電動車已從機械產業轉變為信息產業，加上有同行都已經在做，小米不做就會被淘汰。受消息刺激，小米升5%，高見22.5元。

雷軍退出小米金融董事，詳見【下一頁】

雷軍稱，小米從智能手機到智能家居及智能辦公，屬全智能生態，若跟電動汽車好好整合的話，有極強的擴張性。小米汽車已於9月1日在北京註冊，首個工廠會落戶北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，到崗研發團隊453人。

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雷軍早前指，小米造車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。小米首席執行官雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

小米汽車已於北京註冊，註冊資本為100億元人民幣，經營範圍包括新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、電機及其控制系統研發、汽車零部件及配件製造（限動力總成系統、汽車電子、新能源專用關鍵零部件等項目）等。

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