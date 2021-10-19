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【風電下鄉】啟動「風電伙伴行動」計劃 風電下鄉利規模效應

股樓投資 16:17 2021/10/19

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周日（17日），中國118個城市與600多家風電企業共同發起了「風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村」計劃，計劃提出「十四五」期間將在全國5,000個村安裝1萬台風機，總裝機規模達到50GW，預計將為未來五年中國的風電提供10GW的年均裝機增量。

【房產稅】高層定調做好試點工作 房地產稅勢在必行，請按【見下頁

此外，該計劃還提出地方應降低風電的非技術成本，並力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區的度電成本分別降至0.1元（人民幣，下同）、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元。同時，計劃還要求「十四五」期間加強山東北部、閩南外海等地區的海風規劃建設，配合地方利好政策和金融、並網支持政策，力爭使海風在2024年全面實現平價。

【延伸閱讀】第4季部署：光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股，請按【見下頁

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浙商證券指，當前風電行業處於高速發展階段，此前陸風已經實現平價，海風降本空間較大平價在即，且大型化成為產業鏈發展趨勢，各環節龍頭將持續受益。從營運商角度，行業高增長，以及現金流、盈利能力改善，叠加「綠電」相關政策催化，營運龍頭將面對加速發展的良機，建議關注華潤電力（00836）、龍源電力（00916）、中廣核新能源（01811）、大唐新能源（01798）等股份。

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記者：林衛

風電股 港股 中廣核新能源（01811） 大唐新能源（01798） 龍源電力（00916） 華潤電力（00836） 中國

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