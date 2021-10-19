【房產稅】高層定調做好試點工作 房地產稅勢在必行

《求是》雜誌日前發表重要文章《紥實推動共同富裕》。文章指，要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作，被視為政府高層將房地產稅的事宜定調。粵開證券研究院副院長、首席宏觀分析師羅志恒對內地傳媒表示，開徵房地產稅是大勢所趨，必須盡快開徵，在全面貫徹房住不炒的大背景下，房地產稅不能缺位，其有利於房地產市場平穩健康發展，推動其回歸住房屬性。

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今年以來，財政部也多次提及房地產稅。例如，5月財政部發布消息稱，財政部、全國人大常委會預算工委、住房和城鄉建設部、稅務總局負責官員在京主持召開房地產稅改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責官員及部分專家學者對房地產稅改革試點工作的意見。

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羅志恒表示，可以降低房價上漲預期，有利於推動房地產市場平穩健康發展；同時，推動全社會財富的共同富裕，更加促進公平；此外，可緩解當前財政緊平衡形勢，加快房地產稅立法和改革有利於構建地方稅體系和提高直接稅比重。

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中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群亦表示，房地產稅作為構建地方主體稅種、調節房地產市場供需、增強居民住房合理消費能力都具有重要意義。當前，房地產稅仍然以立法籌劃、推進試點為重點，全面開徵的理論基礎、政策條件、經濟影響、社會要素等非技術性條件還有待做進一步檢驗。因此，從推進房地產稅改革、促進共同富裕的長遠發展角度出發，房地產稅應以保持政策制度平穩為首要出發點，走穩紥穩打、循序漸進的推進思路。

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記者：林衛