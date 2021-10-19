印度西南部水災 新人無懼風雨坐大鑊去結婚（有片）

印度西南部地區早前發生嚴重水災，造成最少26人死亡。但當地一對新人無懼風雨堅持如期結婚，更乘坐一個向人借用的大鑊前往一間寺廟，舉行一場畢生難忘的婚禮。

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印度喀拉拉邦（Kerala）受水災影響，當地出現洪水及嚴重山泥傾瀉。洪水甚至沖走大橋，使不少村莊和城鎮的交通中斷。

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新郎阿卡什（Akash）和新娘艾什瓦爾雅（Aishwarya）定於周一（18日）結婚，安排於村内一座小寺廟舉行婚禮。但寺廟的部分範圍也遭洪水淹沒，一對新人在水災下舉步維艱。他們要如何踏出家門前往婚禮現場，成為一個大難題。

但兩人憂慮推遲婚期後未必再有假期完婚，不希望錯過婚禮大日子。他們便向鄰近另一家寺廟借用一個煮食用巨型鋁製鑊，然後找人協助他們坐鑊在街上涉水而行。

新娘形容這次經歷，變成一場超乎她和新郎想象的婚禮。兩人本來計劃舉辦一場小型婚禮，只安排有限人數出席。但兩人坐大鑊去結婚的照片流傳至網上，讓他們能與很多網民分享結婚所帶來的喜悅。

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責任編輯：鄭錦玲