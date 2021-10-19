【疫市營商】LOG-ON海港城店面積超過6.600平方呎　5個專區涵蓋美妝、家居、露營、健身及防疫產品（多圖）

▲ LOG-ON 尖沙咀海港城全新店舖將以「Hunt for Happiness」作為主題。（LOG-ON提供）

LOG-ON位於尖沙咀海港城店舖，早前以全新面貌強勢回歸，面積逾 6,611 平方呎。是次開幕以 「Hunt for Happiness」作為主題，從店舖設計、購物體驗、產品方面進行革新，希望為顧客提供「嶄新互動購物體驗」。

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店舖劃分五個體驗專區，包括美妝、家居、露營、健身及防疫專區。其提供多項服務，包括客製化服務Manual Factory。店內由客人挑選禮物、個人化定製、禮物包裝，到傳遞心意訊息，也可以在現場一次過完成。

當中，「心意傳遞」的Card LABO有來自世界各地達 400 多款心意卡選擇。並邀請本地品牌 ditto ditto 作獨家聯乘，以活版印刷技術製作個人化心意卡套裝。同時有雷射雕刻機製作木製心意卡等。

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另外，LOG-ON在限時內，有售多款獨家聯乘商品。包括LuLu豬、《小王子》首個香港插畫家蔡景康 Steven Choi 作品、Bulbble Inc.等的一系列精品。

責任編輯：馬意文