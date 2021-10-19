【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰

英國新冠肺炎疫情近日出現反覆，單日再次新增近5萬人確診，重症入院及死亡人數亦同步增加。首相府預期，今次英國疫情會維持整個冬天，今個冬天或會充滿挑戰，將密切關注情況。

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英國周一（18日）公布最新疫情數據，單日新增49,156人確診，創下自7月17日後，3個月以來新高。與上周比較，確診數增加16%。同日亦增加5,561名重症入院者，較上周上升6.9%。確診28日後死亡的新冠患者在過去一周亦增加869人，比上周上升11.4%。

首相府發言人表示，一直知道未來數月會充滿挑戰，暫時疫情的數據與數月前的推算仍大致吻合，疫苗仍是英國政府防疫的第一道防線，聯同新治療方法﹑檢測及公共健康建議。發言人強調，政府會密切關注情況。

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數據顯示，英國確診數上升源自中學感染者增加，同時部分較大年齡組別的感染率上升，當中包括家中有中學生的年齡組別。入院重症及死亡率上升來自年紀較大及高危族群，包括疫苗效用開始下降的族群。

英國政府防疫建議專家海沃德（Andrew Hayward）憂慮，英國確診﹑重症及死亡率均比不少歐洲國家高，對英國國民保健服務系統恐怕形成潛在危機，一旦爆發恐怕會釀成更多本可避免的死亡個案。海沃德希望疫苗接種率能夠再提升，以及為最壞情況打算。

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責任編輯：吳漢培