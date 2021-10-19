【內地缺電】鋁最大產地廣西加電價五成 鋁業股應聲下跌

外媒報道，內地氧化鋁及鋁的主要產地廣西的地方工業部門公布，準備將冶煉商電價提高50%自10月開始，沒有定期供應合同的能源密集型用戶需支付最高銷售電價的1.5倍，而第四季的定期合同收費，將按照新機制重新談判。

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由於電力支出是鋁業的重要成本，憂慮成本增加，多隻鋁股下跌，俄鋁 （00486） 曾跌近一成至8.22元，其後跌勢收窄至不到3%，中國宏橋 （01378） 最多跌近3%，其後一度轉跌為升；中國鋁業 （02600） 曾跌近3%。

電力成本增加料成為大勢所趨，鋁股其後走勢將視乎鋁企能否轉嫁成本到下游用家。

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