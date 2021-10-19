是時候從強韌且增長中的印度市場物色機遇

雖然印度近年歷經困難，但今年較早時新冠疫情個案激增似乎對金融市場影響有限。截至8 月份，印度股票市場表現稱冠亞洲，國際貨幣基金組織預測今年印度的實際GDP增長率為 9.5%，為亞洲主要經濟體中最高。這個世界第三大經濟體似乎一如既往地保持強韌表現。

市場情緒依然樂觀，印度國內散戶投資者的參與度創歷史新高，今年更是新股上市及股權融資的轉捩點。此外，數碼化、直接面向消費者的商貿、減碳、供應鏈地緣政治重組以及對健康和家庭的新需求等在疫情前就早已形成的力量現時更加強大。我們認為，這些因素將使各個行業內的差異更為顯著，或會帶來更多的機會，對選股者相當有利。

印度股票吸引的五大原因

過往印度在全球指數中代表性不足，源於對流動性或集中風險等的誤解，令投資者持有印度股票的比重較低。然而，印度股市已被證實對投資者而言乃極具吸引力的機會。

以下是投資者可考慮把印度股票納入投資組合的五大原因：

1. 龐大且流動性高的投資機會

就市值而言，印度是亞洲（日本除外）第三大股票市場，僅次於中國和香港。7月份其高達1,760億美元的股票交易額是區內最具流動性的市場之一。今年一系列的新股上市吸引了大量當地投資者參與，釋放當地存款並擴大投資者的基礎。

2. 多元化且持續增長的市場

印度的股票市場擁有眾多優質公司，涵蓋消費、資訊科技、製藥、金融和原材料等行業。印度在資訊科技服務、兩輪和三輪汽車以及製藥領域擁有具全球競爭力的公司。當地醫藥行業是全球最大的疫苗和非專利藥品供應來源之一。印度強大的初創生態系統正在推動市場增長，單單在2021年的首八個月，至少有24家初創公司進入了獨角獸名單（價值 10 億美元或以上的初創企業）。我們相信，成功及創新的初創企業上市將為投資者提供難得的機會。

3. 持續加強的ESG意識，具備帶來良好變革的潛力

環境方面，印度近年不斷增加可再生能源發電，大量企業正採用能源效益程序提高競爭力及可持續性。根據世界銀行的一項研究，印度在管治上是保護少數股東權利方面監管表現最好的三個國家之一。監管機構在2019年推出大規模的改革，涵蓋信息披露要求、股東權利以及董事會責任。 改革進一步使印度企業與全球同業保持一致、加強透明度及保護少數股東，從而有助吸引海外資本進入印度。

4. 愈來愈多印度股票被納入環球投資組合

大量外國機構資金進入印度，反映國際投資者對印度股票的需求。2020年，印度在新興市場的表現一枝獨秀，甚至在新冠疫情下仍有著正數資金流入。這種情況在2021年初持續，突顯了全球投資者對印度前景的信心。此外，儘管印度股票在全球指數中相對於其經濟規模的代表性不足，但投資者仍樂於增加投資。這種在基準中的結構性錯位對投資者而言屬長期利好因素，隨著經濟影響力的增長，預期印度的權重最終將會增加。

5. 穩定的經濟前景

從宏觀經濟角度來看，印度財政狀況穩健，外匯儲備創歷史新高，經常賬餘額合理，企業資產負債表明顯改善。以目前的外匯儲備（約 6,410 億美元）水平，該國有能力填補資金外流，避免出現貨幣失控貶值。

長遠而言，印度政府為推動製造業而推出的「印度製造」計劃可望受惠於全球供應鏈多元化，並鼓勵資本開支復甦。印度投資公共數碼軟件的策略亦可刺激私人公司進行重大創新。

主動選股以尋投資良機

部分印度股票投資者傾向於複製「指數」，假設指數能跟隨印度的GDP增長走向。然而，我們發現情況並非總是如此，部分原因在於印度經濟的結構，當地擁有大量非正式的行業及非上市企業。換言之，指數並不足以代表整體經濟活動。

我們認為，不受指數權重限制、透過基本因素主導、從下而上的研究仔細選擇公司，是在印度捕捉增長機會的較佳方法。這樣的投資組合代表具有前瞻性的公司，我們認為這些公司擁有穩健的商業模式、出色的管理以及合理的估值，或能在長期提供可持續的回報。

在過去16年管理印度股票策略的過程中，我們的經驗說明，印度擁有豐富的超額回報機會（alpha）— 對知道要在何處以及如何尋找的人來說。

作者：柏瑞投資亞洲股票投資總監Siddhartha Singh