▲ 【跨境理財通】中銀開通首個南、北向賬戶 中銀：陸續辦理其他開戶

「跨境理財通」今日正式啟動，個別港銀即日起提供理財通服務，其中中銀香港 （02388） 今早分別為客戶成功開通首個北向通與南向通的賬戶，並正陸續為其他客戶辦理北向通和南向通開戶。

首位成功開通北向通服務的客戶劉先生，本身持有中國銀行深圳市分行的I類賬戶，亦已開通手機銀行，今早在中銀大廈分行完成相關開通手續。

劉先生表示，一直有留意內地有很多收益不錯的理財產品，然而卻無投資渠道，相信理財通可以增加更多人民幣產品的選擇，因此在開通首日即親臨分行開通相關賬戶。

本身已持有中行內地銀行賬戶的客戶，到中銀分行辦理投資者資格審核、開立北向通匯款專戶，並通過內地中國銀行手機銀行完成內地及香港賬戶配對。開通服務後，即可通過電子渠道進行跨境匯款和產品交易。

南向通方面，今早首位成功開通南向通服務的客戶是中國銀行深圳市前海分行的客戶。中銀引述客戶表示，希望透過理財通投資於香港市場的理財產品，分散投資，做好幣種、資產類別、不同地域及行業領域的資產配置。

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記者：趙穎姸