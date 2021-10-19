▲ 【跨境理財通】滙豐大灣區理財通今日開通 今年至少增聘300名香港員工

跨境理財通正式開通，本港首批有19間銀行提供服務，滙豐 （00005） 榜上有名，會與滙豐中國合作推出「滙豐大灣區理財通」，兩地市民可投資超過100款理財產品，香港今年會至少增聘300名員工。

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滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐有60間大灣區理財中心，內地佔26間，本港有34間，合共5000名員工專門提供理財通服務。而未來亞洲區會增聘1000名前線員工，其中香港今年內會增聘300至400名員工，支援服務。

伍楊玉如提到收到很多市民查詢理財通服務，內部調查有80%客戶均表示有興趣使用服務，認為市場有一定需求。她直言有內地投資戶口的香港居民人數較少，不過由於「南向通」可以遙距開戶，更為方便，相信跨境理財通開通初期，「南向通」反應會較「北向通」更熱烈。滙豐近年積極發展和推動電子數碼化，做到30分鐘內完成開戶，有助提高效率。

滙豐現在暫時提供低中風險理財產品，如貨幣基金和外匯存款等作為試點，待基礎穩定後會再進一步擴展業務範圍。

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記者：林淑如