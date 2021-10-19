【港股市況】恒生指數早段升200點　友邦升3%、嗶哩嗶哩升逾一成（不斷更新）

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【航運股】中遠海控獲母企增持股價曾升7% 後續將增持10億至20億人幣
道指周一跌36點，標指與納指則連升4日，港股今早高開61點，恒生指數開報25471點。恒生科技指數升0.4%，報6349點。嗶哩嗶哩 （09626） 升近9%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市軟，跌0.3%及0.1%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【10：02】恒大汽車 （00708） 高開倒跌2%，低見4.06元。
【09：55】友邦 （01299） 最新升4%，高見91元，帶動大市升幅擴大至300點，恒指升314點，報25723點；科指升1.8%，報6435點。
【09：50】ATMX中，暫時以小米 （01810） 表現最好，股價升逾3%，高見22.1元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 逆市軟跌近0.1%；美團（036690）升逾1%。
【09：48】港股升幅擴大至200點，升至25600點水平。友邦 （01299） 升3%領市，高見90.2元。
【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾11%，重上600元。
【09：45】中國生態旅遊 （01371） 復牌升逾17%，高見0.122元。中國生態旅遊7月初公布與金旅集團協議開展戰略合作，上周三（13日）協議向對方收購三清山文化旅遊股份70%股權，代價為2.1億元人民幣。
【09：43】大市早段升約100點報25507點；科指升0.7%，報6364點。
【09：41】阿里巴巴 （09988） 早段轉升0.2%，高見164.2元。
【阿里巴巴9988】紫光集團重破產重組 7白武士舉手包括阿里巴巴
【09：40】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，低見45.95元。
【09：39】安踏 （02020） 早段跌幅擴大至半成。
【09：34】微泰醫療 （02235） 首掛開報31元，較招股價30.5元高1.6%，最新報30.7元。
【09：30】中遠海控 （01919） 升逾半成，高見11.2元。
【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控 後續將增持10億至20億人幣
【09：27】安踏 （02020） 低開3%，安踏自家品牌第三季按年錄得10%至20%低段正增長，而2019年同期則有中段正增長，反映增長有所放慢。
【體育用品股】安踏第3季銷售增長按年放緩 FILA僅錄單位數增長
【09：25】昨午大瀉九成的TL NATURAL GAS （08536） 未止跌，開市再跌逾13%，報0.7元。
【09：24】吉利 （00175） 高開逾3%，吉利公布擬向吉利集團收購2.2億股極氪股份，佔極氪已發行股份約10%。
【吉利汽車175】吉利擬向吉利集團收購極氪10%股份 現金及發行股份償付
【09：22】恒生指數開報25471點，升61點。恒生科技指數升0.4%，報6349點。嗶哩嗶哩 （09626） 升近9%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市軟，跌0.3%及0.1%。
【互聯網監管】中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入 百度美股盤前升逾半成
【09：13】期指開報25500點，升64點或近0.3%。
【08：59】微泰醫療-B （02235） 今日掛牌，昨在暗盤中先跌後回升。富途暗盤最終收報31.5元，升3.3%，一手帳面100股賺100元。
【新股IPO】微泰醫療2235暗盤止跌回升 一手帳面最多賺100元
【08：59】恒指黑期升約184點，報25519點；道指期貨跌5點，報35253點。
【08：50】【新股IPO】萬達商管獲中證監批准 可向港交所遞交上市申請
【07：46】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯 美證監憂中國監管影響港企
【07：45】港股ADR收報25534點，升125點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價高0.43元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報497.77元，較港收市價高0.77元或0.2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股展開業績期，能源價格急升，十年期美債息高見1.627厘，市場憂加快收緊貨幣政策，道指一度回吐逾200點後，隨後逐漸收復失地，道指收市跌36點，報35258點；標指與納指則連升4日，標指升15點，報4486點；納指升124點，報15021點。
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【開市9點半】安踏銷售放緩、FILA上季僅單位數增長 微泰醫療昨暗盤止跌回升
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責任編輯︰梁浩碩