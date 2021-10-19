【恒指夜期＋北水】北水轉走資近6億　沽比亞迪電子、建行　恒指夜期升38點（不斷更新）

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比特幣ETF登場 值得買入嗎？
自十一黃金周假期後，北水連續累吸68.7億元，今日轉為走資5.8億元，其中比亞迪電子 （00285） 及建行 （00939） 各走逾2億元，騰訊 （00700） 亦有輕微走資。不過，安踏 （02020） 則有5.1億元淨流入，美團 （03690） 亦吸約2.4億元。
北水資金流向：
道指周一跌36點，標指與納指則連升4日，港股今早高開61點，其後升幅擴大，曾升近400點高見25808點，恒生指數收報25787點，升377點，成交1205.8億元。港交所 （00388） 升逾2%；小米 （01810） 升半成；安踏 （02020） 倒升逾3%；恒大汽車 （00708） 逆市跌逾8%。
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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息︰
即市走勢︰
【18：05】恒指夜期升38點，報25813點，高水26點。
【16：10】恒生指數收報25787點，升377點，成交1205.8億元。港交所 （00388） 升逾2%；小米 （01810） 升半成；安踏 （02020） 倒升逾3%；恒大汽車 （00708） 逆市跌逾8%。
【16：00】恒生指數U盤前升364點，報25774點。
【15：40】恒指尾市升約360點，報25770點；科指升近3%，報6511點。
【15：33】申洲 （02313） 升逾5%，高見174元。
【異動股】申洲國際升逾半成 越南工廠下月可望恢復正常、瑞信升調級至「跑贏大市」
【15：18】騰訊 （00700） 尾市升0.5%，高見499.8元，試穿500元關口。
【15：09】安踏 （02020） 升幅擴大至逾3%，高見132.1元。
【15：01】內地股市向上，上證全日升0.7%；深證升1%；創業板指升0.6%。
【14：48】快手 （01024） 升幅擴大至9%，高見89.8元；嗶哩嗶哩 （09626） 維持逾12%升幅，今早高見607.5元。
【14：27】比亞迪電子 （00285） 午後升逾11%，高見28.15元。思摩爾 （06969） 升逾7%，高見40.2元。
【14：25】港交所 （00388） 升逾2%，高見482.8元。
【14：25】港股最新升約350點，報25760點；科指升2.6%，報6488點。
【13：44】大市最新維持約300點升幅，於25700點水平窄幅上落。
【13：35】體育用品股造好，特步 （01368） 升逾6%；李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 轉升逾1%。
【13：26】南方通信 （01617） 升逾5成，高見0.25元，成交614萬元。
【13：25】TL NATURAL GAS （08536） 再跌逾35%，低見0.51元，成交1040萬元。
【13：23】恒大汽車 （00708） 午後跌近8%，低見3.75元；恒騰 （00136） 升逾1%，今早曾高見3.1元。
【13：21】小米 （01810） 午後升逾5%，高見22.55元破今早高位。
【13：18】安踏 （02020） 今早曾跌半成，午後轉升0.2%，高見127.3元。
【13：09】中海外 （00688） 午後初段轉升0.6%，高見17.46元。
【13：00】港股午後初段升約300點，報25710點；科指升2.3%，報6468點。
【12：42】【內房股】中海外首三季經營溢利394億元人民幣 按年升1.5%
【12：38】【國泰293】國泰上月載客逾13萬人次 載貨量疫情以來新高
【12：35】【零售股】佐丹奴第三季銷售額跌11.6% 港澳地區銷售額升41%
【12：00】恒生指數半日升298點，報25708點，成交665億元。恒生科技指數升2.3%，報6466點。嗶哩嗶哩 （09626） 升逾12%；快手 （01024） 升近8%；小米 （01810） 升逾4%；騰訊 （00700） 逆市跌0.6%。
【11：42】恒指中午收市前升約325點，報25733點；科指升2.4%，報6478點。
【11：39】恒騰 （00136） 升一成，高見3.1元，成交1.4億元。
【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.7%；深證升0.9%；創業板指升0.6%。
【11：32】【小米造車】雷軍：小米汽車2024年上半年量產、「做車不是為出風頭」 小米股價彈5%
【11：28】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾12%，高見607.5元。另外，快手 （01024） 升8%，高見89元。
【11：17】舜宇 （02382） 升逾4%，高見211.2元；瑞聲 （02018） 升逾1%，高見33.25元。
【11：16】小米 （01810） 最新升逾5%，高見22.5元。
【11：14】小米 （01810） 召開投資者會議，雷軍表示小米汽車預計2024年上半年量產，小米升逾4%，高見22.35元。
【11：10】濠賭股逆市向下，藍籌股銀娛 （00027） 跌1%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾1%；澳博 （00880） 跌0.5%；永利 （01128） 升0.4%。
【11：01】【恒大3333】REDD：恒大出售恒大物業控股權予合生創展交易談判暫停 交易未獲廣東政府支持
【11：00】恒指最新升約330點，報25740點。
【10：47】小米 （01810） 升幅擴大至4%，高見22.25元。
【10：47】直通電訊 （08337） 乾跌4成，低見0.2元，僅涉5宗成交或1.3萬元。
【10：40】【異動股】嗶哩嗶哩Bilibili獲大摩唱好 股價急彈逾12%創一個月高
【10：31】大市最新升近400點，觸25800點。
【10：22】電力股反彈，潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 升5%；龍源電力 （00916） 升逾7%。
【10：15】恒指升至25700點水平，最新報25728點，升318點。
【10：14】蒙牛 （02319） 升逾3%；飛鶴 （06186） 升逾6%；現代牧業 （01117） 升半成；雅士利 （01230） 升逾1%。
【10：02】恒大汽車 （00708） 高開倒跌2%，低見4.06元。
【09：55】友邦 （01299） 最新升4%，高見91元，帶動大市升幅擴大至300點，恒指升314點，報25723點；科指升1.8%，報6435點。
【09：50】ATMX中，暫時以小米 （01810） 表現最好，股價升逾3%，高見22.1元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 逆市軟跌近0.1%；美團（036690）升逾1%。
【09：48】港股升幅擴大至200點，升至25600點水平。友邦 （01299） 升3%領市，高見90.2元。
【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾11%，重上600元。
【09：45】中國生態旅遊 （01371） 復牌升逾17%，高見0.122元。中國生態旅遊7月初公布與金旅集團協議開展戰略合作，上周三（13日）協議向對方收購三清山文化旅遊股份70%股權，代價為2.1億元人民幣。
【09：43】大市早段升約100點報25507點；科指升0.7%，報6364點。
【09：41】阿里巴巴 （09988） 早段轉升0.2%，高見164.2元。
【阿里巴巴9988】紫光集團重破產重組 7白武士舉手包括阿里巴巴
【09：40】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，低見45.95元。
【09：39】安踏 （02020） 早段跌幅擴大至半成。
【09：34】微泰醫療 （02235） 首掛開報31元，較招股價30.5元高1.6%，最新報30.7元。
【09：30】中遠海控 （01919） 升逾半成，高見11.2元。
【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控 後續將增持10億至20億人幣
【09：27】安踏 （02020） 低開3%，安踏自家品牌第三季按年錄得10%至20%低段正增長，而2019年同期則有中段正增長，反映增長有所放慢。
【體育用品股】安踏第3季銷售增長按年放緩 FILA僅錄單位數增長
【09：25】昨午大瀉九成的TL NATURAL GAS （08536） 未止跌，開市再跌逾13%，報0.7元。
【09：24】吉利 （00175） 高開逾3%，吉利公布擬向吉利集團收購2.2億股極氪股份，佔極氪已發行股份約10%。
【吉利汽車175】吉利擬向吉利集團收購極氪10%股份 現金及發行股份償付
【09：22】恒生指數開報25471點，升61點。恒生科技指數升0.4%，報6349點。嗶哩嗶哩 （09626） 升近9%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市軟，跌0.3%及0.1%。
【互聯網監管】中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入 百度美股盤前升逾半成
【09：13】期指開報25500點，升64點或近0.3%。
【08：59】微泰醫療-B （02235） 今日掛牌，昨在暗盤中先跌後回升。富途暗盤最終收報31.5元，升3.3%，一手帳面100股賺100元。
【新股IPO】微泰醫療2235暗盤止跌回升 一手帳面最多賺100元
【08：59】恒指黑期升約184點，報25519點；道指期貨跌5點，報35253點。
【08：50】【新股IPO】萬達商管獲中證監批准 可向港交所遞交上市申請
【07：46】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯 美證監憂中國監管影響港企
【07：45】港股ADR收報25534點，升125點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.63元，較港收市價高0.43元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報497.77元，較港收市價高0.77元或0.2%。
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【07：30】美股展開業績期，能源價格急升，十年期美債息高見1.627厘，市場憂加快收緊貨幣政策，道指一度回吐逾200點後，隨後逐漸收復失地，道指收市跌36點，報35258點；標指與納指則連升4日，標指升15點，報4486點；納指升124點，報15021點。
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【開市9點半】安踏銷售放緩、FILA上季僅單位數增長 微泰醫療昨暗盤止跌回升
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責任編輯︰梁浩碩