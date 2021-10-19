▲ 【新股IPO】萬達商管獲中證監批准 可向港交所遞交上市申請

萬達商管上市已獲得中國證監會批准，近期證監會將正式出具「H股發行批复」，意味萬達商管可以向港交所遞交上市申請表格，進入赴港IPO的實質性階段，是萬達商管從A股撤退後，王健林帶著重組後的萬達商管再次赴港上市。

證監會官網資料顯示，8月20日，證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份有限公司提交的《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》材料。8月26日，證監會出具補正通知，10月9日證監會接收補正材料。10月11日，材料已經獲得受理。

今年3月24日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告，宣布從排隊近六年的A股IPO隊伍中撤退。當時公告稱，基於對自身戰略的研判，決定對公司從事輕資產商業運營、科技、數據、人員等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市，因此決定撤回A股IPO申請。

早前有報道指，萬達商管IPO的集資規模達約30億至40億美元（約234億至312億元），安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。

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責任編輯︰梁浩碩