▲ 【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF首年或吸資500億美元 超過美股ETF巨頭QQQ

美國首隻比特幣期貨ETF（Bitcoin ETF）今日登場，由基金管理公司ProShares發行的比特幣期貨ETF，代碼為「BITO」，周二將在紐交所正式上市。摩通前首席股票策略師、Fundstrat Global Advisors聯合創辦人Tom Lee表示，即將推出的比特幣期貨ETF被熱炒，第一年可能吸引超過500億美元資金流入。

首隻比特幣期貨ETF周二美股上市、成重要里程碑 比特幣迫近新高，詳情請看【下一頁】

截至早上11時29分，比特幣報62758美元，24小時升1%。

Tom Lee在報告中表示，認為比特幣需求將超過QQQ的資金流入。景順QQQ Trust Series 1 ETF（QQQ）追蹤由大型股組成的v納斯達克100指數，據彭博匯總數據顯示，這支基金管理逾1,880億美元資產，是規模第五大ETF。

Tom Lee的團隊認為比特幣年底目標價為10萬美元，至於Tom Lee認為有可能升至16.8萬美元。

相關文章：：

【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF 至少10家基金爭推

責任編輯︰梁浩碩