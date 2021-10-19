▲ 【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯 美證監憂中國監管影響港企

李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）早前宣布申請在美國上市，不過據報富衛集團上市計畫陷入停滯，因美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到日益不安。彭博引述知情人士報道，富衛集團目前尚未獲得美國證券交易委員會（SEC）的最終批准。

【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團申請在美上市 李嘉誠基金會認購最多3億美元（第二版）

報道指，美國證券交易委員會一直詢問公司相關風險，例如中國政府監管權限是否可擴大到富衛等總部位於香港的公司。另外，公司還面對一些擔心監管風險及估值的投資者阻力。

根據報道，富衛集團原先目標是在本周上市交易，雖然尚未正式撤回IPO計畫，但今年完成上市以乎愈來愈不可能。

知情人士稱，若獲得監管部門批准，富衛集團可能會重新推進在紐約上市的計畫，亦可能選擇在如香港等其它市場發行股票，或通過出售股權等其它方式籌集資金。

此前外電報道指，富衛計劃集資最多30億美元。

【新股IPO】傳富衛最快九月在美啟動招股 集資30億美元、已選定承銷團隊

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩