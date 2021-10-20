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【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯　富衛：繼續與美證會保持密切聯繫（第二版）

新股IPO 16:27 2021/10/20

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【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯　美證監憂中國監管影響港企

李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）早前宣布申請在美國上市，不過據報富衛集團上市計畫陷入停滯，因美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到日益不安。彭博引述知情人士報道，富衛集團目前尚未獲得美國證券交易委員會（SEC）的最終批准。

富衛集團表示，「不會回應任何市場傳言或猜測，集團會繼續與美證會保持密切聯繫，以取得上市計劃的最後批准」。美證交會則拒絕評論。

李嘉誠基金會認購最多3億美元，詳見【下一頁】

報道指，美國證券交易委員會一直詢問公司相關風險，例如中國政府監管權限是否可擴大到富衛等總部位於香港的公司。另外，富衛集團同時收到部分投資者憂慮監管風險及擔心公司估值。

根據報道，富衛集團原先目標是在本周上市交易，雖然尚未正式撤回IPO計畫，但今年完成上市以乎愈來愈不可能。

知情人士稱，若獲得監管部門批准，富衛集團可能會重新推進在紐約上市的計畫，亦可能選擇在如香港等其它市場發行股票，或通過出售股權等其它方式籌集資金。

此前外電報道指，富衛集團計劃集資最多30億美元。

（第二版更新富衛集團回應）

相關文章：【新股IPO】傳富衛最快九月在美啟動招股　集資30億美元、已選定承銷團隊

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責任編輯︰梁浩碩

美股 李澤楷 IPO

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