【ET財經早點1分鐘】科網股轉強 納指破15000點

市場等待科技股本周公布業績，不過，納指已率先炒上再升百分之一，並已連升四日，升越15000關口，距15403點歷史新高不足百分之三。

恒指夜期升99點 美團 （03690） 高港1%

恒指夜期收市倒升99點，美團 （03690） 、友邦 （01299） 及創科 （00669） 等ADR表現較好。

阿里巴巴 （09988） 美股較港收市價微跌。

蘋果推新產品 股價再升1%

蘋果新產品發布會推出新款MacBook Pro、第三代AirPods，以及五款顏色的HomePod mini。

AirPods充電盒可充四次，總續航高達30小時，並可支援無線充電，使用時間增加1小時，提供長達6小時聆聽時間及4小時通話時間，售價為1,499元，蘋果股價收市升百分之一。

首隻比特幣期貨ETF 今晚登場

首隻比特幣期貨ETF今晚美國登場，市場視為比特幣牛市的重要訊號，帶動bitcoin再抽升百分二，一度升穿6.2萬美元關口

比特幣期貨ETF代碼為「BITO」的比特幣期貨ETF，由基金管理公司ProShares發行，今晚在紐交所正式上市，市場預計本月還會有3隻比特幣期貨ETF陸續上市。

*早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。今早嘉賓陳政深*【按此】