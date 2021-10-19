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豐田擬10年斥資265億赴美設廠 專注電動車電池研發與生產

股市 02:04 2021/10/19

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豐田計劃未來10年斥資265億赴美設廠，專注電動車電池研發與生產。（法新社資料圖片）

日本汽車製造巨頭豐田汽車 (Toyota)計劃到2030年在美國投資34億美元（約265億港元）成立一家新公司，並建立其在美國的第一家電池廠。

豐田在聲明中說，公司會先專注於製造混合動力電動汽車的電池，預計將於2025年開始生產，此舉將創造1,750個就業機會。發言人補充說，這項投資將致力於電池生產，不會用於擴大汽車組裝能力。 聲明中沒有透露工廠的地點和生產能力。

據悉，該筆投資是豐田此前承諾在全球範圍內，投資135億美元（約1053億港元）用於電池開發和生產計劃的一部分。豐田預計，到2030年，電動汽車將佔其美國銷量的近70%，遠高於目前的25%。

到2030年，豐田預計將在全球範圍內銷售200萬輛零排放汽車。豐田汽車北美公司首席執行官Ted Ogawa在聲明中說：「這項投資將有助於為美國消費者，迎來更實惠的電氣化汽車。」該公司預計，它將在美國銷售多達180萬輛電氣化車輛。

【供應鏈危機】豐田汽車下調11月出產目標　最多只能生產90萬部

豐田汽車銷量超越通用 成美國市場一哥

【汽車電池】豐田汽車計劃至2030年間投資1053億元研發電池　冀將成本降低3成以上

責任編輯：李勝君


 

美股 美國 豐田 電動車 汽車

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