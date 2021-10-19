【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場

蘋果（Apple）第二場秋季發布會「Unleashed」在香港時間今（19日）凌晨1時正舉行，一如外界預測，是次主角包括第三代AirPods無線耳機。AirPods（第3代）電池使用時間比歷代增加1小時，能提供長達6小時聆聽時間及長達4小時通話時間。

蘋果指，AirPods（第3代）只需充電5分鐘，即可為AirPods提供約1小時電池使用時間。另加入MagSafe系列方便無線充電。該售AirPods 3售1,499元，果迷可由今日起，可在蘋果香港官網及Apple Store app訂購，並於下周二（26日）起發售。

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至於同場推出的全新HomePod mini顏色，就包括黃色、橙色和藍色，並於11月起發售，售749元。同時可播放其新推出的「Apple Music 語音點播」計劃。

▲ HomePod mini 迎來三個全新顏色：黃色、橙色和藍色。（蘋果官網圖片）

「Apple Music語音點播」計劃即透過所有支援Siri的裝置，包括HomePod mini、AirPods、iPhone或其他蘋果裝置，以及在使用CarPlay時，要求Siri播放音樂。訂閱用戶可收聽Apple Music的完整歌單系列，以及超過9,000萬首歌曲。「Apple Music 語音點播」訂閱計劃收費為每月28港元，將於今年秋季稍後推出。

▲ 「Apple Music 語音點播」計劃香港月費為$28港元（蘋果發布會截圖）

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記者：張寶燕