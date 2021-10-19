【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起　搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

蘋果（Apple）第二場秋季發布會「Unleashed」在香港時間今（19日）凌晨1時正舉行，是次主角包括搭載最新自家芯片的Macbook Pro。不過其新自家芯片就並非如外界所指的M1X，而是「M1 Pro」及更高階的「M1 Max」，共兩款芯片。

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新款MacBook Pro設有14吋及16吋版本，搭載全新M1 PRO及M1 MAX芯片，電池續航力獲「加持」。14吋MacBook Pro可提供最長可達17小時影片播放時間，比上一代多7小時；16吋MacBook Pro則提供最長可達21小時，多10小時。並且還新配備1080p高清鏡頭、支援杜比全景聲 Spatial Audio、更新頻率自動適應技術「ProMotion」等。

連接埠方面，將包括：Thunderbolt 4 X 3，SDXC卡槽 X 1，HDMI X 1，支援高阻抗耳筒的改良耳筒插口 X 1，MagSafe 3 快速充電；實體功能鍵亦連同esc鍵再次回歸，並取代Touch Bar。

全新14吋MacBook Pro型號售15,999元起，教育優惠價售14,899元起；16吋MacBook Pro型號則售19,799元起，教育優惠價售18,299元起。並於今日起接受訂購，下周二（26日）起正式發售。

高階芯片版本售27,299元起

須要注意的是，目前僅16吋MacBook Pro型號搭載M1 MAX芯片，入門價配置包括：32GB 統一記憶體及1TB SSD 儲存，售27,299元。而最高配置包括：64GB 統一記憶體及8TB SSD 儲存則售46,799元。

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蘋果指，新一代自家芯片M1 Pro及M1 Max的CPU效能比上一代M1高達70%，Pro版本芯片的GPU效能比M1高達兩倍，更高階的Max版本GPU效能則比上代高達4倍。

其中M1 Pro芯片提供最高達32GB的高速統一內存，新增一個ProRes加速器，可提升影片處理體驗。

M1 Max則擁有與M1 Pro相同的10核中央處理器，並將圖形處理器核心數量加倍到最多達32核心。並最高達64GB的高速統一內存。據悉，用戶可以在Final Cut Pro中編輯最多達30條4K ProRes影片，或最多達7條8K ProRes影片。

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記者：張寶燕