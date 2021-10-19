▲ 高盛與摩通經濟學家預計，英央行將於11月加息，同時預測明年將進一步收緊政策。（法新社資料圖片）

在英國央行行長貝利的講話傳達了遏制通脹迫在眉睫的更強烈信號後，全球大型銀行的經濟學家也跟隨投資者做出今年加息的預測。

高盛、摩根大通和瑞信都在周一發布的報告中，將加息預期提前到11月，同時預測明年將進一步收緊政策。

貝利周日表示，盡管沒有用來應對供應衝擊造成的價格壓力的貨幣政策工具，但央行將「不得不採取行動」以防止通脹預期變得根深蒂固。他沒有試圖壓制貨幣市場對今年加息的激進押注。

摩根大通駐倫敦經濟學家Allan Monks寫道，他揣測「行長貝利正試圖暗示，央行將更快在近期內做出應對，而且知道自己有」貨幣政策委員會核心成員的支持。

貨幣市場預測英國央行將在11月加息到0.25%，到明年8月達到0.75%。高盛的預測更偏鷹，預計英國央行將從下月開始三次加息，到明年5月將基準利率提高至0.75%，到明年底升至1%。

高盛經濟學家還表示，預計英國經濟到明年10月將恢復新冠疫情前的規模，同時就業市場強勁。與此同時，該行的綜合指標顯示通脹預期「近期顯著上升」。

不過，大多數經濟學家的預期還是沒有市場那麼激進。貨幣市場現在幾乎完全預期到今年年底利率升至0.5%，到2022年11月升至1.25%。

然而，經濟學家與市場都擔心，央行在抗擊主要是供應鏈問題和能源價格造成的通脹壓力上行動過快，可能導致政策失誤。

「能源價格上漲是暫時的，是受供應因素驅動，英國央行在這個背景下加息並導致經濟減速，會是個政策失誤。」瑞信的Sonali Punhani表示。

「除其它不利因素外，我們認為若到2022年第一季度加息至0.5%，可能使經濟放緩到讓英國央行此後暫停一段時間（採取行動）」她表示。

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責任編輯：李勝君



