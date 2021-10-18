【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控　後續將增持10億至20億人幣

▲ 【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控 後續增持10億至20億人幣

中遠海控 （01919） （滬：601919）公佈控股股東中遠海運集團今日在上交所增持790萬股A股或總股本0.049%。

本次增持完成後，中遠海運集團及其附屬公司合計持有公司72.61億股A股股份，1.14億股H股股份，約佔中遠海控截至2021年第三季度末總股本的46.05%。

對於後續增持計劃，公告稱基於對中遠海控未來發展前景的信心以及對公司投資價值的認可，中遠海運集團將繼續增持A股和H股，增持金額擬增持公司股份的總金額不低於10億元人民幣，且不超過20億元人民幣，但金額包括今次已增持股份。

增持股份的價格方面，中遠海運集團將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機實施增持計劃，後續增持計劃的實施期限為今次增持發生之日起的6個月內，增持股份的資金安排為自有資金。

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編輯：李哲毅