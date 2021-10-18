  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控　後續將增持10億至20億人幣

股市 23:25 2021/10/18

分享：

【航運股】中遠海運增持790萬股中遠海控　後續增持10億至20億人幣

中遠海控 （01919） （滬：601919）公佈控股股東中遠海運集團今日在上交所增持790萬股A股或總股本0.049%。

本次增持完成後，中遠海運集團及其附屬公司合計持有公司72.61億股A股股份，1.14億股H股股份，約佔中遠海控截至2021年第三季度末總股本的46.05%。

對於後續增持計劃，公告稱基於對中遠海控未來發展前景的信心以及對公司投資價值的認可，中遠海運集團將繼續增持A股和H股，增持金額擬增持公司股份的總金額不低於10億元人民幣，且不超過20億元人民幣，但金額包括今次已增持股份。

增持股份的價格方面，中遠海運集團將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機實施增持計劃，後續增持計劃的實施期限為今次增持發生之日起的6個月內，增持股份的資金安排為自有資金。

相關文章：

【航運股】中遠海控盈喜料第三季淨利潤增四成至305億人幣　股價反跌近3%

【航運股】富瑞料運費將回落　降中遠海控及東方海外評級大削目標價　

航運股再跌過已轉勢　勿心雄撈底博反彈│東方海外、太平洋航運、中遠海控、海豐國際全線跌

編輯：李哲毅

A股 H股 傳統經濟股 中遠海控（01919）

下一篇文章

【吉利汽車175】吉利擬向吉利集團收購極氪10%股份　現金及發行股份償付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【港股夜期+北水】美團ADR造好　夜期升85點（不斷更新）
【港股夜期+北水】美團ADR造好　夜期升85點（不斷更新）
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐