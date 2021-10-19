  • 27°C
香港時間 : 20211019日 (二) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code）

股市 08:55 2021/10/19

分享：

港股上日續造好，恒生指數企穩25000點關之上。港股走勢能否持續向好？哪些焦點板塊或股份可以留意？艾德證券期貨聯席董事陳政深於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。

Time code

00：00 - 大市焦點 恒指下一站睇26000點？ 

01：01 - 外圍市況速覽　蘋果公布業績先跌後回升

01：42 - 港股ADR表現

02：04 - 亞太外圍早段市況速報

02：32 - 英國或成為疫情後第一個加息發達國家？美國會跟隨步伐？

06：07 - 未來半年環球政策暫偏向寬鬆 美股前景偏正面

07：22 - 供應鏈未來幾季受中國限電因素影響

08：09 - 首隻比特幣期貨ETF今晚掛牌　Bitcoin值得睇高一線？

10：41 - 上日港股市況

11：56 - 上日恒指解讀　即使破26000點仍未確認升勢？

14：08 - 內地房地產、限電憂慮仍未消除　

16：16 - 觀眾問股：恒指年底目標睇幾多？低位尚未出現？

17：16 - 中共昨召開六中全會　對市場有咩影響？

19：35 - 港股開市前市況速報

20：12 - ET個股推介：中國鋁業 （02600）

21：28 - 體育用品股受惠雙十一？談李寧 （02331） 、安踏體育（二百） （2020）

24：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價買上升空間幾多？

26：18 - 航運股大升係見頂定季節性波動？太平洋航運 （02343） 睇高一線？

30：43 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價位可買入？

31：36 - 港股早段市況速報

32：38 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 現時應止蝕？可換馬醫藥股？

36：25 - 觀眾問股：內銀股可長線持貨收息？談建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398）

39：07 - 新能源汽車板塊可睇高一線？比亞迪 （01211） 係咪買入時機？

43：24 - 獨家消息：傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展

43：55 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 短期上望空間？

45：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 走勢點睇？

47：13 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 升逾一成幾時沽？

48：27 - 觀眾問股：置富產業信託 （00778） 中長線收息前景？

50：20 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 可重上高位？

52：20 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 受惠新能源？值得追入？

53：44 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 升勢無以為繼？

55：06 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 前景點睇？

56：06 - 觀眾問股：中升控股 （00881） 短綫點睇？

57：55 - 點解新能源車銷情好會特別利好4S股？

58：56 - 觀眾問股：南方航空 （01055） 4.5買入繼續持貨？

01 ：00：22 - 觀眾問股：；中芯國際 （00981） 可中長線持有？

01 ：01：27 - 港股早段市況速報　創科、美團、友邦撐大市

01 ：02：20 - 恒指短綫睇好26000？

01 ：03：03 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3084769

*嘉賓簡介*

陳政深為資深傳媒人及財經評論員，曾先後在多家金融機構及傳媒機構任職，擔任分析、評論、市務及銷售等工作。早年畢業於香港浸會大學傳理學院，後於香港理工大學會計及金融學院深造，取得金融（投資管理）碩士資歷，現為香港會計師公會國際聯繫會員，並擁有澳洲公共會計師及澳洲管理會計師等專業資格，同時亦為香港證監會持牌代表，可從事多項受規管活動。

*同場加映：《ET財智Talk》- 全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝為你分析

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）
2021/10/18
【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）
【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（10月8日-22日）
2021/10/15
【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（10月8日-22日）
【ET開市直擊│本周嘉賓預告】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？（10月11日-15日）
2021/10/15
【ET開市直擊│本周嘉賓預告】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？（10月11日-15日）
【ET開市直擊】美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整（附Time code）
2021/10/15
【ET開市直擊】美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整（附Time code）
【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）
2021/10/12
【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）
期貨 港股 股票 恒生指數 香港 金融機構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【跨境理財通】理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通（附銀行名單）
【跨境理財通】理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通（附銀行名單）
【港股夜期+ADR】美團ADR造好　夜期收市升99點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】美團ADR造好　夜期收市升99點（不斷更新）
【Apple Event】蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點
【Apple Event】蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）