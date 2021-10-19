【開市9點半】安踏銷售放緩、FILA上季僅單位數增長　微泰醫療昨暗盤止跌回升

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【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（歡迎到本節目留言區即時交流）
北水昨吸資1億，淨沽騰訊 （00700） 逾3億元，吸李寧 （02331） 及融創中國 （01918） 逾2億及1億元。安踏 （02020） 全部品牌增長均放緩，其中「皇牌」品牌FILA產品第三季零售值僅錄得中單位數增長，而2019年同期最少有25%增幅。另外，新股微泰醫療 （02235） 止跌回升。
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欄名 : 開市9點半