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【開市9點半】安踏銷售放緩、FILA上季僅單位數增長　微泰醫療昨暗盤止跌回升

股市 06:45 2021/10/19

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北水昨吸資1億，淨沽騰訊 （00700） 逾3億元，吸李寧 （02331） 及融創中國 （01918） 逾2億及1億元。安踏 （02020） 全部品牌增長均放緩，其中「皇牌」品牌FILA產品第三季零售值僅錄得中單位數增長，而2019年同期最少有25%增幅。另外，新股微泰醫療 （02235） 止跌回升。

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