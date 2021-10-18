  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】Tap & Go拍住賞第二期消費券首周實體店交易額增30倍、網購增5倍

股市 22:06 2021/10/18

分享：

【電子消費券】Tap & Go拍住賞第二期消費券首周實體店交易額增30倍、網購增5倍

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」宣布，其手機錢包總交易額在消費券第二期發放後首周（即10月1日至7日）較去年同期大增，受年輕人歡迎的網購交易額顯著增加超過5倍，實體店的交易額更大增超過30倍，而每宗交易的平均金額上升超過1倍，為振興本地經濟帶來正面效果。

HKT Financial Services 業務主管梁海儀稱，Tap & Go「拍住賞」手機錢包向來受年輕及喜愛新科技的客戶愛戴，很高興參與消費券計劃，除令Tap & Go網上交易顯著增加外，實體店的交易額亦大增超過三十倍。讓消費者及本地商舖共同受惠，更為推動數碼轉型及振興本地經濟出一分力。

集團稱，Tap & Go「拍住賞」手機錢包的主要用戶為慣常使用信用卡及扣帳卡，並喜歡大額消費及網購的年輕一族。超過70%以Tap & Go「拍住賞」使用消費券的用戶年齡介乎18至35歲，其中最高消費種類分別是電子產品、餐飲外賣及雜貨，皆受年輕及喜愛新科技客戶歡迎。

相關文章：

【電子消費券】Tap&Go夥太古地產推消費券優惠　購物獎賞總值逾470萬

【電子消費券】MIRROR呂爵安為Tap & Go谷消費券

【電子消費券】5000元電子消費券料暑假接受登記　4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠　PayMe倒灶（第二版，附短片）

編輯：李哲毅

港股 香港電訊－SS（06823） 經濟 信用卡

上一篇文章

【Bitcoin】首隻比特幣期貨ETF周二美股上市、成重要里程碑　比特幣迫近新高

下一篇文章

【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【港股夜期+北水】美團ADR造好　夜期升85點（不斷更新）
【港股夜期+北水】美團ADR造好　夜期升85點（不斷更新）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　富途跌幅收窄至3%、盤初一度跌7%（第三版）