▲ 【電子消費券】Tap & Go拍住賞第二期消費券首周實體店交易額增30倍、網購增5倍

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」宣布，其手機錢包總交易額在消費券第二期發放後首周（即10月1日至7日）較去年同期大增，受年輕人歡迎的網購交易額顯著增加超過5倍，實體店的交易額更大增超過30倍，而每宗交易的平均金額上升超過1倍，為振興本地經濟帶來正面效果。

HKT Financial Services 業務主管梁海儀稱，Tap & Go「拍住賞」手機錢包向來受年輕及喜愛新科技的客戶愛戴，很高興參與消費券計劃，除令Tap & Go網上交易顯著增加外，實體店的交易額亦大增超過三十倍。讓消費者及本地商舖共同受惠，更為推動數碼轉型及振興本地經濟出一分力。

集團稱，Tap & Go「拍住賞」手機錢包的主要用戶為慣常使用信用卡及扣帳卡，並喜歡大額消費及網購的年輕一族。超過70%以Tap & Go「拍住賞」使用消費券的用戶年齡介乎18至35歲，其中最高消費種類分別是電子產品、餐飲外賣及雜貨，皆受年輕及喜愛新科技客戶歡迎。

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編輯：李哲毅