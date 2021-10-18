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【Bitcoin】首隻比特幣期貨ETF周二美股上市　管理費0.95%

股市 22:14 2021/10/18

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首隻比特幣期貨ETF周二推出，將是比特幣的里程碑。

首隻比特幣期貨ETF周二登場，將是比特幣發展的一個里程碑。由基金管理公司ProShares發行的比特幣期貨ETF，代碼為「BITO」，周二將在紐交所正式上市，成為首隻比特幣期貨ETF。美國證交會上周五批准了該ETF發行。市場預計本月還會有3隻比特幣期貨ETF陸續上市。

據該ETF上市文件，管理費為0.95%。ProShares CEO Michael L.Sapir周一在一份聲明中表示，相信有大量投資者熱切期待著與比特幣掛勾的ETF上市，BITO將可讓擁有證券戶口的投資者購買，而不用憂慮加密貨幣交易所的監管或安全風險。

據Coindesk數據，比特幣今日重上6萬美元，高見62652美元，接近歷史新高。

大摩CEO：不認為加密貨幣會是曇花一現

摩根士丹利首席執行官James Gorman指，不認為加密貨幣會是曇花一現，「我不知道比特幣應該達到甚麼價值。但這些事情不會完，背後支持它的區塊鏈技術，顯然是非常真實且強大的。」

億萬富翁投資者、矽谷風投家Chamath Palihapitiya稱，相信比特幣實際上已經取代了黃金，又豪言比特幣的市值只會增長。

不過，花旗首席執行官Jane Fraser指，該行對加密貨幣相當謹慎，「對於比特幣在哪兒有價值，在哪兒沒價值，我們會相當小心，坦白講，相比某些加密產品本身，我對他們背後的技術更感興趣。」

相關文章：【Bitcoin】劍橋研究：美國成為全球最大挖礦中心　中國份額已降至零

【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF　至少10家基金爭推

編輯：區嘉俊

ETF 比特幣

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