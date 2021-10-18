鮑威爾因新冠併發症病逝 終年84歲

美國前國務卿鮑威爾病逝，終於84歲。鮑威爾為美國首位黑人國務卿，於20世紀末及21世紀初出任國務卿期間，為美國之後多年的外間政策定調。鮑威爾家人於社交網站Facebook公布他的死訊，指已完成接種新冠疫苗的鮑威爾，當地時間周一早上死於新冠肺炎併發症。

鮑威爾（Colin Powell）為一名職業軍人，年輕時已於美軍服役，並且參與越戰。他其後獲屬於共和黨的總統列根（Ronald Reagan）委任為國家安全顧問，布殊（George H.W. Bush）時代轉任參謀長聯合會議主席，同為首位黑人出任相關國防要職。

90年代中期的波斯灣戰爭，鮑威爾聲名大噪，令他一度被視為美國首位黑人總統的熱門人選。

鮑威爾2001年獲喬治布殊（George W. Bush）任命為國務卿，但期間美國因錯誤情報而發動伊拉克戰爭，鮑威爾回顧政治生涯時，亦承認這是自己履歷上的污點。

鮑威爾淡出政治舞台之後，因不滿共和黨政策持續右轉，轉為利用自己的影響力，協助民主黨人晉身白宮，包括2008年大選前最後一周，公開支持美國首位黑人總統奧巴馬（Barack Obama）。

責任編輯：嚴智勇