  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鮑威爾因新冠併發症病逝 終年84歲

環球政治 21:07 2021/10/18

分享：

美國前國務卿鮑威爾病逝，終於84歲。鮑威爾為美國首位黑人國務卿，於20世紀末及21世紀初出任國務卿期間，為美國之後多年的外間政策定調。鮑威爾家人於社交網站Facebook公布他的死訊，指已完成接種新冠疫苗的鮑威爾，當地時間周一早上死於新冠肺炎併發症。

鮑威爾（Colin Powell）為一名職業軍人，年輕時已於美軍服役，並且參與越戰。他其後獲屬於共和黨的總統列根（Ronald Reagan）委任為國家安全顧問，布殊（George H.W. Bush）時代轉任參謀長聯合會議主席，同為首位黑人出任相關國防要職。

90年代中期的波斯灣戰爭，鮑威爾聲名大噪，令他一度被視為美國首位黑人總統的熱門人選。

鮑威爾2001年獲喬治布殊（George W. Bush）任命為國務卿，但期間美國因錯誤情報而發動伊拉克戰爭，鮑威爾回顧政治生涯時，亦承認這是自己履歷上的污點。

鮑威爾淡出政治舞台之後，因不滿共和黨政策持續右轉，轉為利用自己的影響力，協助民主黨人晉身白宮，包括2008年大選前最後一周，公開支持美國首位黑人總統奧巴馬（Barack Obama）。

責任編輯：嚴智勇

名人隕歿 政治 新冠肺炎 美國共和黨 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月18日 時間21:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓
英國港口貨櫃積壓嚴重 供應鏈進一步受壓
【英國疫情】確診急升 恐與Delta+變種有關
【英國疫情】確診急升 恐與Delta+變種有關
新車買唔到舊車整唔好 美國汽車業陷惡性循環
新車買唔到舊車整唔好 美國汽車業陷惡性循環
【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄
【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄
新型冠狀肺炎全球疫情（10月18日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月18日 時間21:00）
【澳洲疫情】維州疫苗接種持續升 墨爾本提前解封
【澳洲疫情】維州疫苗接種持續升 墨爾本提前解封