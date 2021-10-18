【電子支付】第一代銷售版八達通10月20日開始換卡　原卡可保留作紀念

▲ 第一代銷售版八達通換卡計劃開始（八達通 Facebook 圖片）

八達通宣布，將於同月20日起展開銷售版八達通換卡計劃（換卡計劃），為市面上流通於1999年及其後發出的第一代銷售版八達通作轉移服務。

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「換卡計劃」確保所有用戶可持續享用最新的八達通服務，包括流動及網上服務等。注意「換卡計劃」將不涉及已成功登記電子消費券的八達通卡。

新的「換卡計劃」下，八達通為持有第一代銷售版八達通的客戶安排最少3個月的失效日期通知，首批第一代銷售版八達通的客戶，通知期在2021年10月20日至2022年2月18日，客戶在通知期内使用第一代銷售版八達通時，會聽到特別加設的「嘟～嘟嘟」提示聲響，提醒客戶須在2022年2月19日前換卡，否則該八達通將會失效。



轉移至另一銷售/租用版八達通

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客戶只需到指定港鐵站或商場的「八達通服務站」，按屏幕指示將其第一代銷售版八達通轉移至任何一款非個人銷售版或租用版八達通。客戶可選擇自攜任何一張可使用的八達通，或於「八達通服務站」選擇即時獲發新的租用版八達通，以便將舊卡的服務轉移至新卡。而銷售版八達通的大部份的服務及優惠，包括餘額和自動增值服務等將同時一併轉移至新卡。



轉移至新租用八達通：

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戶若不再需要使用八達通服務，則可選擇取消其第一代銷售版八達通，並前往港鐵客務中心（輕鐵客務中心除外）安排退還餘額。無論客戶選擇更換八達通或取消八達通服務，均可保存原有八達通以作紀念，並可保留如手錶等其他功能。

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責任編輯：陳明俊