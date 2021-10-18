【理財智慧】何謂外滙市場

近來美元強勢，香港人最關心的日圓，美元兌日圓跌至約114日圓，大約每百日圓兌6.8港元，普通人對外滙市場知識多數是僅此如此。但外滙市場與股票市場有數大分別，有意了解的讀者必須留意。

與股票市場不同，股票通常會以當地貨幣計算，例如港元以港元計價（除了極少數以人民幣計價的股票），美股以美元計價。外滙市場以美元為中心，例如前文所述，美元兌日圓為114日圓，即是1美元可以兌換114日圓，如果日圓滙價升，例如升至110日圓，1美元只得較少日圓，日圓變得較貴，代表日圓升值。其他貨幣亦一樣，以相對美元價格來顯示，稱之為直盤。

另一方面，普遍香港人不會以美元為中心思考，只想了解某某貨幣兌港元的滙價，每百日圓兌港元為6.8港元，英鎊兌港元為10.68港元，即1英鎊可以換到10.68港元。繞過美元，直接兩種貨幣兌換，稱之為交叉盤。

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第二個與股票市場不同地方，就是沒有一個中央交易所，想投資就要自行向不同機構兌換，相信讀者都有經驗，同一對貨幣兌換，不同地方價格不同，有些找換店有較好價格，有些則比較差。

如果讀者覺得計算麻煩，美股市場亦有ETF可供選擇，例如看好日圓，可以買入Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust（FXY）。

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