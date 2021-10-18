  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】巴克萊：恒大財困令內地樓市氣氛迅速惡化　降中國第四季GDP預測至增長3.5%

宏觀解讀 20:20 2021/10/18

分享：

巴克萊指，嚴冬來臨下，持續的限電料影響明年中國首季GDP約50基點。

中國第三季國內生產總值（GDP）增長按年放緩至4.9%，經濟表現較市場預期更弱。巴克萊銀行中國首席經濟學家常健認為，9月份經濟活動數據，反映內地樓市急速降溫，房地產投資進一步下降，樓市銷售亦放緩，加上家庭消費持續疲弱，限電亦令工業生產增速放慢，因此調低中國第四季GDP預測，下調120基點至增長3.5%，明年首季GDP亦降100基點至增長4.5%。

巴克萊稱，恒大 （03333） 財困已令內地樓市氣氛迅速惡化，樓市嚴格調控下，負面影響於10月份擴散至其他內房企業，明年首季房地產投資減少2%至5%已成為該行基本預測。同時，嚴冬來臨下，持續的限電料影響明年中國首季GDP約50基點。

瑞士百達財管：內地停電料未來數月改善【下一頁】

因應下調第四季及明年首季GDP預測，巴克萊最新預期，今年中國GDP增長8%，較原先估計低20基點，明年GDP料增長5.3%，亦較原先低20基點。

巴克來稱，最悲觀情況是，若中國房地產投資減少10%至15%，預期明年中國GDP增長會放緩到3%至4%，實際數字視乎投資的收縮程度。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【中國GDP】受累恒大危機內地9月住宅銷售再跌17%　恐再拖低經濟

相關文章：【內房危機】內媒：住建部擬加強房企預售資金監管　正起草文件　恒大地產被通報逃避監管

經濟 中國恒大（03333） 恒大 GDP

上一篇文章

【盈喜】麗新發展料年度虧損收窄　因資產減值減少

下一篇文章

【盈喜】阿里影業料半年淨虧損收窄不少於60%　徐宏辭任非執董
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　盤前再跌8%、三日插三成（第三版）
【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　盤前再跌8%、三日插三成（第三版）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【北部都會區】政府擬用公權力收2000公頃新界漁塘濕地？　林鄭澄清：僅須收回數百公頃
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【開市9點半】內地今早公布第3季GDP　許家印抵押5億股恒大、越秀傳棄購灣仔恒大中心
【港股夜期+北水】夜期跌19點　北水吸資1億　買李寧融創、沽騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】夜期跌19點　北水吸資1億　買李寧融創、沽騰訊（不斷更新）