【中國經濟】巴克萊：恒大財困令內地樓市氣氛迅速惡化　降中國第四季GDP預測至增長3.5%

▲ 巴克萊指，嚴冬來臨下，持續的限電料影響明年中國首季GDP約50基點。

中國第三季國內生產總值（GDP）增長按年放緩至4.9%，經濟表現較市場預期更弱。巴克萊銀行中國首席經濟學家常健認為，9月份經濟活動數據，反映內地樓市急速降溫，房地產投資進一步下降，樓市銷售亦放緩，加上家庭消費持續疲弱，限電亦令工業生產增速放慢，因此調低中國第四季GDP預測，下調120基點至增長3.5%，明年首季GDP亦降100基點至增長4.5%。

巴克萊稱，恒大 （03333） 財困已令內地樓市氣氛迅速惡化，樓市嚴格調控下，負面影響於10月份擴散至其他內房企業，明年首季房地產投資減少2%至5%已成為該行基本預測。同時，嚴冬來臨下，持續的限電料影響明年中國首季GDP約50基點。

瑞士百達財管：內地停電料未來數月改善【下一頁】

因應下調第四季及明年首季GDP預測，巴克萊最新預期，今年中國GDP增長8%，較原先估計低20基點，明年GDP料增長5.3%，亦較原先低20基點。

巴克來稱，最悲觀情況是，若中國房地產投資減少10%至15%，預期明年中國GDP增長會放緩到3%至4%，實際數字視乎投資的收縮程度。

更多【內房危機】消息

相關文章：【中國GDP】受累恒大危機內地9月住宅銷售再跌17% 恐再拖低經濟

相關文章：【內房危機】內媒：住建部擬加強房企預售資金監管 正起草文件 恒大地產被通報逃避監管