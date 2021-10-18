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【世界級筍工】英床具公司招床墊測試員　每日瞓床睇Netflix年薪2.4萬鎊

環球政經 20:31 2021/10/18

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據《鏡報》報道，英國近來出現了一個世界級筍工，床具公司聘請床墊測試員，只要在床上睇Netflix度過37.5 小時，一周即可得到2.4萬鎊薪金（約25.6萬港元）。

【筍工推介】康文署招聘臨時泳池活動助理 月薪近1.4萬元 只要求持中五學歷 【見下頁

    點擊圖片放大
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訂制豪華床具公司Crafted Beds近來招募床墊測試員，只需要每周花37.5 小時以測試每張床墊的舒適程度，公司更會每星期送床墊到測試人員的家中，代表測試員甚至不需要去辦公室。

【WFH】日本近8成職場新鮮人對在家工作感困擾 過半受訪者都有同一煩惱 【見下頁

Crafted Beds 的營銷經理 Brian Dillon 表示：「我們非常高興能推出這個職位，因為客戶滿意度對我們來說意義重大。」

同場加映:【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 經濟 在家工作 港元 Netflix 英國

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