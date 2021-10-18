【世界級筍工】英床具公司招床墊測試員　每日瞓床睇Netflix年薪2.4萬鎊

據《鏡報》報道，英國近來出現了一個世界級筍工，床具公司聘請床墊測試員，只要在床上睇Netflix度過37.5 小時，一周即可得到2.4萬鎊薪金（約25.6萬港元）。

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訂制豪華床具公司Crafted Beds近來招募床墊測試員，只需要每周花37.5 小時以測試每張床墊的舒適程度，公司更會每星期送床墊到測試人員的家中，代表測試員甚至不需要去辦公室。

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Crafted Beds 的營銷經理 Brian Dillon 表示：「我們非常高興能推出這個職位，因為客戶滿意度對我們來說意義重大。」

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