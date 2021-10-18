【人臉辨識】英國9校餐廳引入人臉辨識系統收費　加快交易效率減接觸

人臉辨識（Facial Recognition）技術近年已逐步引入校園。蘇格蘭9間學校就宣布，將會在學生餐廳採用人臉辨識系統，透過掃瞄學生的面部進行收費，藉此加快交易效率以及減少與他人接觸，降低病毒轉染風險。不過，此做法卻引起大眾對人臉辨識軟件私隱和安全問題的關注。

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據外媒Engadget報道， 蘇格蘭北艾爾郡（North Ayrshire）9間學校今（18日）起將在餐廳，引入人臉辨識系統並進行收費。負責協助安裝人臉辨識系統的科技公司CRB Cunninghams總經理David Swanston就表示，臉辨識比指紋確認或銀行卡更快，能加快處理與學生交易，縮短平均時間至5秒。一間中學只有約25分鐘為多達1000名學生服務，因此收銀系統必須快速。

不過，在校園採用人臉辨識系統，或會引起私隱疑慮。CRB Cunninghams和校方均回應指出，此人臉辨識系統不會造成私隱和安全問題。該企更強調，他們並不是使用監測他人的實時系統，只是用來收費，而學生的資料都會全數保密。

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值得一提的是，CRB Cunninghams人臉辨識系統於去年在東北部蓋茨黑德（Gateshead）學校Kingsmeadow Community School率先試行，而目前已不斷擴展，並有65間學校已落實採用該系統。

責任編輯：何子澄