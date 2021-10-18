【科創投資】華潤創業與城大合資成立科創投資平台　盼孕育更多獨角獸企業

華潤創業與香港城市大學旗下城大企業有限公司，今日（18日）正式簽署合作協議成立科創投資平台，首期共1億元，雙方各出資50%在香港設立合資公司。

公司將重點投資生命科學與健康、生物醫學與工程、材料科學與工程等領域的創新科技及初創企業，幫助被投企業成為粵港澳大灣區的科創「獨角獸」。城大負責推薦HK Tech 300的項目供合資公司選擇，華創提供產業支援及市場資源。

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首期投資將主要用於已獲天使基金的科創企業的加速孵化和產業化，部分投資將用於HK Tech 300的天使基金。

華創董事長及行政總裁陳鷹表示，希望借助華潤集團的多元化產業優勢和城大的科研創新能力，以科學技術從實驗室到商業化的可轉化項目為重點，加速項目的產品化、商業化及規模化，投資並幫助優質的初創企業發展成為香港的科技標杆企業，為經濟發展注入新動力。

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談及投資目標和原則，陳鷹透露會優先考慮能夠對被投企業的發展產生重要影響力的股權投資，充分利用華潤的產業規模，挖掘協同機遇，幫助具備科創基因的初創企業快速發展壯大，成為行業領導者。

香港創新及科技局局長薛永恒致辭時表示，期望透過企業與大學的合作，利用雙方的優勢，產生強大的協同效應，加速科研成果轉化。

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